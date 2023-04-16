Ve bitti bu iş! Anthony Nwakaeme transferi hayırlı olsun: Süper Lig'e geri dönüyor

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan hikayesi sona eriyor. Sezon sonu takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme'nin rotası yeniden Süper Lig.

ANTHONY NWAKAEME'NİN AYRILIĞI ÇOK CAN YAKMIŞTI

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme başarının mimarlarından biri olmuştu. Ancak bordo-mavililer ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Nijeryalı yıldız, ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Fayha'ya imza atmıştı.

AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan Anthony Nwakaeme kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde Arap ekibinde teknik direktör ile tartışan Nijeryalı yıldız, sezon sonu ayrılma kararı aldı.

YENİDEN SÜPER LİG İDDİASI

Arap ekibinden ayrılmaya hazırlanan Anthony Nwakaeme için yeniden Süper Lig yolu gözüktü. Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncuyu geri getirmek için harekete geçtiği belirtilirken yıldız oyuncunun bordo-mavililerden haber beklediği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Fayha formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıkan bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1677 dakika süre alan Nijeryalı yıldız, 8 gol ve 3 asistle skora etki etti.