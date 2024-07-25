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  • Ve bitti bu iş! Antoine Griezmann 2 yıllığına ''Tamam'' dedi...
Spor

Ve bitti bu iş! Antoine Griezmann 2 yıllığına ''Tamam'' dedi...

Yıldız futbolcu Antoine Griezmmann için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanyol basını, Fransız oyuncu hakkındaki çarpıcı iddiayı duyurdu. İşte Antoine Griezmann haberinin detayları...

25 Temmuz 2024 Perşembe 19:47 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Antoine Griezmann 2 yıllığına ''Tamam'' dedi...
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Gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturan Atletico Madrid çarpıcı bir karar aldı. İspanyol ekibi, Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın biletini kesti.

ANTOINE GRIEZMANN YOLCU

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Atletico Madrid, sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmış olan Antoine Griezmann'ın yüksek maaşı nedeniyle satışına sıcak bakıyor. Madrid ekibi, Fransız yıldız için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Deneyimli oyuncunun yeni adresi ise duyuruldu.

GÖNLÜ MLS'DE

Tecrübeli yıldızın, kariyerine Amerika'da devam etmek istediği öne sürüldü. 33 yaşındaki oyuncuya MLS ekiplerinin talip olduğu da aktarıldı. Öte yandan Antoine Griezmann'a MLS'den dolgun maaşlı 2 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fransız oyuncunun, sözleşmesinin 10-15 milyon euro bandında bir serbest kalma bedeli olduğu aktarıldı. MLS ekiplerinin bu bedeli ödeyerek, Griezmann'ı kadrosuna katması bekleniyor.

Star Gazetesi

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