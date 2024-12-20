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Spor

Ve bitti bu iş! Antoine Griezmann hayırlı olsun

Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Antoine Griezmann için yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız yıldız, Atletico Madrid'den ayrılma kararı aldı. İşte Antoine Griezmann'ın yeni takımı...

20 Aralık 2024 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Antoine Griezmann hayırlı olsun
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Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Antoine Griezmann için yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız forvet takımdan ayrılmak istiyor.

TALİPLERİ GİDEREK ARTIYOR

Atletico Madrid'in geçen yaz çok üst düzey isimlerle sözleşme imzalamasının ardından Griezmann ayrılığı kafasına koydu. İspanyol basınında çıkan iddiaya göre, MLS ekipleri ve Arabistan takımları 33 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sıraya girdi. En güçlü adayın ise Los Angeles FC olduğu öğrenildi. Fransız futbolcunun da bu transfere yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında. İmzaların çok yakında atılması bekleniyor.

ANTOINE GRIEZMANN 17 GOLE KATKI YAPTI

Antoine Griezmann, Atletico Madrid ile 2024-2025 sezonunda şu ana kadar toplam 24 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 11 gol ve 6 asist ile oynadı.

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