Ve bitti bu iş! Arda Güler transferi hayırlı olsun

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler birçok Avrupa ekibini peşine takan Arda Güler'i ucuza kaptırmamak için yeni sözleşme imzalayacak.

ARDA GÜLER, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

Arda Güler, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla taraftarların sevgilisi olurken birçok Avrupa devini de peşine takmayı başardı. 18 yaşındaki yıldızı takip edenler arasında PSG, Barcelona, Manchester City gibi dev kulüpler yer alıyor.

İMZAYI ATIYOR

Sarı-lacivertli yönetim Arda Güler için kollarını sıvadı. Fenerbahçe, sözleşmesini uzatmak istediği genç yıldız için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin 1 ay gibi bir süre içinde genç yıldıza yeni sözleşme imzalatılacağı öğrenildi. Futbolcunun geleceğinin dikkatli ve titiz bir çalışmayla gözetildiği bilgisi de edinildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 544 dakika süre alan 18 yaşındaki genç yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.