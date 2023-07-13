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Spor

Ve bitti bu iş! Cengiz Ünder geri dönüyor!

Milli oyuncu Cengiz Ünder Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig devi Marsilya'da forma giyen başarılı yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Temmuz 2023 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Cengiz Ünder geri dönüyor!
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Marsilya'da gösterdiği performansla dikkat çeken milli yıldız Cengiz Ünder Türkiye'ye dönüyor. Yıldız isim Cengiz Ünder'in Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Süper Lig devi milli oyuncu için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN CENGİZ ÜNDER HAREKATI

Fenerbahçe gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler için gündeme Marsilya'nın yıldız ismi Cengiz Ünder geldi. Fenerbahçe, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için hem kulübü ile hem de Cengiz Ünder'in menajerleriyle görüşmelerine devam ediyor.

CENGİZ ÜNDER İÇİN 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, milli yıldız Cengiz Ünder için kulübü Marsilya'ya 4 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Marsilya bu teklifi reddedderken, sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif ile Fransız kulübünün kapısını çalacağı öğrenildi. Başarılı isim ise Türkiye'ye geri dönmek istemesi sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Milli yıldız Cengiz Ünder, bu sezon Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da tüm kulvarlarda 46 maçta 5 gol 6 asistle oynadı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 2.924 dakika sahada kalmayı başardı.

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