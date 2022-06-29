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Spor

Ve bitti bu iş! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini resmen duyurdular

Cristiano Ronaldo için İngiltere'den büyük bir iddia geldi. Ada basını yıldız futbolcunun Chelsea'ye çok yakın olduğunu yazdı. Cristiano Ronaldo'nun menajeriyle görüşen Chelsea patronunun Portekizli yıldızı yeni sezonda takıma kazandıracağı belirtildi.

Star Gazetesi29 Haziran 2022 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo takımından ayrılmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki futbol yıldızı için Londra ekibi Chelsea'nin devreye girdiği iddia edildi. İngiliz medyasınının The Athletic'e dayandırdığı haberlerine göre Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly, Cristiano Ronaldo'yu takıma kazandırmak için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşme gerçekleştirdi. Anlaşmanın sağlandığı iddia edilirken yıldız futbolcunun 37.2 milyon sterlin istediği belirtildi.

CRİSTİANO RONALDO CHELSEA YOLUNDA

Portekizli futbol starı bu sezon bireysel anlamda başarılı bir sezonu geride bıraksa da Manchester United'ın ligde ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlar oyuncunun takımında mutsuz olmasına sebep oldu. Menajeri Jorge Mendes de Cristiano Ronaldo için önce Bayern Münih ile daha sonrasında da Roma ile görüşmeler gerçekleştirdi. Son olarak ise Portekizli yıldız için Chelsea devreye girdi.

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CRİSTİANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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