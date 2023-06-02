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Spor

Ve yeni yılın ilk transferi Emre Kılınç oldu! Süper Lig'de sürpriz gelişme

Sivasspor'da gösterdiği performansla herkesi kendi hayran bırakan ve transferde birçok kulübü karşı karşıya getiren Emre Kılınç için sürpriz bir gelişme yaşandı. 2020 yılında Galatasaray'a transfer olan ve şu an MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Emre Kılınç için sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Haziran 2023 Cuma 19:06 - Güncelleme:
Ve yeni yılın ilk transferi Emre Kılınç oldu! Süper Lig'de sürpriz gelişme
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Sezon başında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen 28 yaşındaki genç kanat oyuncusu Emre Kılınç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Emre Kılınç için kararını verdi.

EMRE KILINÇ'IN MKE ANKARAGÜCÜ MACERASI

Galatasaray, Emre Kılınç'ı 2020 yılında Sivasspor'dan transfer etmiş hatta transfer sürecinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara kazandırılan Emre Kılınç takımda yeterli performansı verememesi nedeniyle 2022-2023 sezonunda MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderildi.

YENİDEN GALATASARAY'DA

Başarılı kanat oyuncusu Emre Kılınç, MKE Ankaragücü'ne transfer olduktan sonra istikrarlı bir performans sergiledi ve her geçen gün yükselen bir grafik ortaya koydu. Performansı ile herkesi şaşırtan Emre Kılınç, Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'u da etkilemeyi başardı ve yönetim oyuncu için kararını verdi. 28 yaşındaki genç yıldız Emre Kılınç gelecek sezon Galatasaray'a geri dönecek ve takımda kalacak. Şampiyon teknik direktör Okan Buruk da takımda kalmasını istediği Emre Kılınç'ı hazırlık kampında yakın takip edecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kiralık olarak oynadığı MKE Ankaragücü'nde 31 resmi maça çıkan Emre Kılınç 2214 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.

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