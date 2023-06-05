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Spor

Ve bitti bu iş! Emre Mor ayrılığını resmen duyurdular

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor sarı lacivertlilerden ayrılıyor. Milli futbolcu Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya'da bir türlü istenilen şansı bulamadı. Emre Mor gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeyecek. İşte detaylar...

5 Haziran 2023 Pazartesi 08:38 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Emre Mor ayrılığını resmen duyurdular
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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü bekleniyor. Emre Mor, sarı lacivertlilerde ayrılacak ilk futbolculardan. İstediği şansı bulamayan Emre Mor gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldı. Oyuncu takımından ayrılma planı yapıyor.

EMRE MOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yıldız futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarına menajeri resmi açıklamayla cevap vermişti. Ayrılık sinyali veren Emre Mor tarafı şu açıklamayı yapmıştı: "Emre Mor şu anda çok formda ancak Jorge Jesus onu hep oyuna sonradan sokuyor. Emre Mor bu durumdan rahatsız. Takımdan ayrılmayı planlıyor. Şu anda İtalya'dan bir takım ile görüşüyoruz. Türkiye'den de talipleri var. Ancak bu kulübün ismini açıklamayacağım. Yalnızca şunu söyleyebilirim; Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisi. Kuzey'de ve marka bir takım."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maça çıkan bir çoğunda sonradan oyuna girdi. 16 kez 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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