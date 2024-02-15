Ve bitti bu iş! Enner Valencia transfer kararını resmen açıkladı

Enner Valencia, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'in yolunu tutmuştu. Takımıyla birlikte sezonu 9. Sırada bitiren tecrübeli forvet, gösterdiği performansla yönetim ve taraftarın kısa sürede gözdesi oldu. Valencia'nın transfer kararı, temsilcisi tarafından açıklandı.

ENNER VALENCIA TEKLİFLERE YÜZ ÇEVİRDİ

Enner Valencia'nın temsilcisi Gonzalo Vargas, Ekvador basınına verdiği demeçte birçok talibi olan 33 yaşındaki golcünün Internacional'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini belirtti. Vargas sözlerinde, "Enner burada mutlu ve daha iki yıllık kontratı mevcut. Sözleşmesinin sonuna kadar kalmak istiyor." İfadelerini kullandı. Brezilya basını, Internacional Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in de gözdesi olan Enner Valencia'nın ısrarla takımda kalmasını istediğini belirtti.

INTERNACIONAL PERFORMANSI

Enner Valencia Internacional formasıyla 34 maçta 2405 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü bu karşılaşmalarda 15 goıl ve 4 asist ile skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi