Ve bitti bu iş! Enner Valencia transferi hayırlı olsun

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda açılış golünü atan Enner Valencia turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübü Fenerbahçe'yle de başarılı performans gösteren 33 yaşındaki futbolcu sarı lacivertlilerde sözleşmesinin son senesine girdi. Birçok kulüpten transfer teklifi alan Enner Valencia'ya Fenerbahçe de teklifini sundu.

ENNER VALENCİA KARARINI VERDİ

Ekvadorlu oyuncu Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme istedi. Sarı lacivertliler ise son olarak Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme sundu. 33 yaşındaki başarılı oyuncunun düşünmek için süre istediği ancak sarı lacivertlilerin bu teklifine soğuk baktığı öğrenildi. Arap Yarımadası'ndan ve Güney Amerika kulüplerinden teklif alan Enner Valencia'nın uzun süreli bir sözleşmeye imza atmak istediği biliniyor.

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Süper Lig'de sarı lacivertlilerin gol yükünü çeken Enner Valencia bu sezon çok formda. Fenerbahçe kariyerinde en golcü sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maça çıktı. 22 kez ilk 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu 25 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi