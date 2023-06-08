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Spor

Ve bitti bu iş! Enner Valencia'nın yeni takımını resmen duyurdular

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için yeni bir iddia ortaya atıldı. Spor Toto Süper Lig'de attığı 29 gol ile gol krallığı yaşayan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia'nın gelecek sezonki adresinin Brezilya'nın Internacional takımı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

8 Haziran 2023 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Enner Valencia'nın yeni takımını resmen duyurdular
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Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Enner Valencia, bu sezon verdiği skor katkısıyla adeta yıldızlaştı. Ekvadorlu yıldız, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 29 gol atarak gol krallığı tacını taktı. 33 yaşındaki yıldız golcü Enner Valencia'nın sarı-lacivertli forma altındaki son maçının Başakşehir ile oynanacak kupa finali olduğu belirtildi.

ENNER VALENCIA BREZİLYA'YA YOLCUSU

Brezilya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli golcü, Başakşehir karşılaşmasından hemn sonra Brezilya ekibi Internacional'e transfer olacak. Sözleşmesi sona erecek olan Valencia, Fenerbahçe ile ücrette ve sözleşme süresinde anlaşamamıştı.

ENNER VALENCIA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız golcü Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta forma giydi. Ekvadorlu golcü Enner Valencia, bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asist katkısı sağladı.

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