Ve bitti bu iş! Enner Valencia'nın yeni takımını resmen duyurdular

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Enner Valencia, bu sezon verdiği skor katkısıyla adeta yıldızlaştı. Ekvadorlu yıldız, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 29 gol atarak gol krallığı tacını taktı. 33 yaşındaki yıldız golcü Enner Valencia'nın sarı-lacivertli forma altındaki son maçının Başakşehir ile oynanacak kupa finali olduğu belirtildi.

ENNER VALENCIA BREZİLYA'YA YOLCUSU



Brezilya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli golcü, Başakşehir karşılaşmasından hemn sonra Brezilya ekibi Internacional'e transfer olacak. Sözleşmesi sona erecek olan Valencia, Fenerbahçe ile ücrette ve sözleşme süresinde anlaşamamıştı.

ENNER VALENCIA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız golcü Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta forma giydi. Ekvadorlu golcü Enner Valencia, bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asist katkısı sağladı.