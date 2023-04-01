Ve bitti bu iş! Fenerbahçe'de Emre Mor resmen yuvadan uçuyor

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki yıldız Emre Mor Jorge Jesus yönetiminde takımda uzun süreler forma şansı bulamadı. Ancak formayı aldığı andan itibaren oynadığı oyun ile futbol otoritelerinden de tam not almayı başardı. Sözleşmesi 2025 yılında son bulacak Emre Mor için İtalya'nın köklü ekibi Bologna devreye girdi.

EMRE MOR'UN TALİBİ BOLOGNA

Seria A ekiplerinden Bologna'nın sportif direktörü Marco Di Vaio, Emre Mor için sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kırmızı-mavili ekibin Emre Mor transferi için İstanbul'da görüşmeye gelmesi beklenirken Bologna tarafının transferde çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

EMRE MOR TEKRARDAN AVRUPA YOLCUSU

Başarılı kanat oyuncusu Emre Mor, Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamaması ve tekrardan Avrupa kulüplerinde oynamak istemesinden dolayı transfere sıcak baktığı biliniyor.

SON SÖZ ALİ KOÇ'UN

Bologna'nın ısrarcı Emre Mor transferi için son sözü başkan Ali Koç'un söyleyeceği belirtildi. Sarı lacivertlilerin gelecek sezon Jorge Jesus ile sözleşmesi de sona eriyor. Ali Koç'un gelecek sezon hangi teknik adamla yoluna devam edeceği belirsizliğini korurken Emre Mor için de teklifi bizzat Ali Koç'un değerlendirmeye alacağının altı çizildi.

EMRE MOR'UN BU SEZONKİ PERFORMASI

25 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor bu sezon 31 maçta 1213 dakika görev alırken 4 gol ve 3 asistlik performansı ile takımına skor katkısında bulundu.

Star Gazetesi