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Spor

Ve bitti bu iş! Gedson Fernandes için karar verildi

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'in takımdaki kaderi belli oluyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Temmuz 2023 Cuma 15:57 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Gedson Fernandes için karar verildi
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes'in geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli başkan, Portekizli isim Gedson Fernandes'i bırakmak istemediklerini söyledi.

AHMET NUR ÇEBİ: GEDSON FERNANDES'İ TAKIMDA TUTACAĞIM

Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada,"Gedson Fernandes'i satmayı düşünmüyorum. Onu bu sezon takımda tutacağım. Çok genç ve bize katkı veren oyuncumuz. Şampiyonluk yaşasın, sonrasına bakarız. Olaya sadece maliyet olarak bakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

LAZİO'DAN 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Serie A ekiplerinden Lazio teknik direktör Sarri'nin isteği üzerine Beşiktaş'ın genç yıldızını transfer etmek üzere girişimlere başlamıştı. Lazio'nun bu transfer için 20 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken siyah-beyazlıların ise talebinin en az 30 milyon Euro olduğu belirtilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDA GEDSON FERNANDES

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. Yıldız oyuncu, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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