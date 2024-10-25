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Spor

Ve bitti bu iş! Griezmann hayırlı olsun

Transfer dönemi bitti ama takımlar gelecek yıl için çalışmalara şimdiden başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Antoine Griezmann için yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız forvet sene sonunda Süper Lig'e gelecek. İşte Antoine Griezmann'ın anlaştığı takım...

25 Ekim 2024 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Griezmann hayırlı olsun
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Transfer dönemi bitti ama takımlar gelecek yıl için çalışmalara şimdiden başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Antoine Griezmann için yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız forvet yoluna başka takımda devam etmek istiyor.

ASLAN, GRIEZMANN'I BİTİRİYOR

Yaz transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız oyuncu takımda artan forma rekabeti sonrası daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, Fransız oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Atletico Madrid ile Galatasaray'ın anlaşması durumunda Griezmann'nın da transfere sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü futbolcunun devre arasında sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

GRİEZMANN 9 GOLE KATKI YAPTI

Antoine Griezmann, Atletico Madrid ile 2024-2025 sezonunda şu ana kadar toplam 13 maça çıktı. Sahada 987 dakika kalan tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 5 asist ile oynadı.

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