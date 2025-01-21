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Spor

Ve bitti bu iş! Güle güle Youssef En-Nesyri: Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe defterini kapatıyor. 27 yaşındaki Faslı golcü, son maçlarda attığı gollerle takımının hücum bölgesinde vazgeçilmez oyuncularından birisi olurken, gelen teklif resmen kasayı dolduracak. Öte yandan Youssef En-Nesyri de hazırlıklara başladı. İşte En-Nesyri transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi21 Ocak 2025 Salı 07:40 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Güle güle Youssef En-Nesyri: Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
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Youssef En-Nesyri cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı santrafor için Fenerbahçe'nin reddedemeyeceği bir teklif gelirken, transferde son aşamaya da gelindi. Böylece Youssef En-Nesyri'nin Süper Lig macerasının kısa sürmesi bekleniyor.

İşte oyuncu için Fenerbahçe'ye gelen teklif...

YOUSSEF EN-NESYRİ İÇİN 36 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için Al Nassr kesenin ağzını açtı. Bu kapsamda Arabistan ekibinin Faslı oyuncu için sarı lacivertli ekibe 36 milyon Euro ödemek istediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise Youssef En-Nesyri için en az 40 milyon Euro istediği kaydedilirken, görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Fenerbahçe ayrıca Anderson Talisca transferinde Al Nassr ile son aşamaya gelmişken, Youssef En-Nesyri için gelen bu sürpriz teklif, ortalığı karıştırdı. Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Youssef En-Nesyri'nin, Fenerbahçe defterini kapatması bekleniyor.

EN-NESYRİ'NİN FENERBAHÇE GÜNLERİ

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssef En-Nesyri, sezon başından bu yana sarı lacivertli ekip ile toplamda 28 resmi maça çıktı. Golcü futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 14 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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