Youssef En-Nesyri cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı santrafor için Fenerbahçe'nin reddedemeyeceği bir teklif gelirken, transferde son aşamaya da gelindi. Böylece Youssef En-Nesyri'nin Süper Lig macerasının kısa sürmesi bekleniyor.

İşte oyuncu için Fenerbahçe'ye gelen teklif...

YOUSSEF EN-NESYRİ İÇİN 36 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için Al Nassr kesenin ağzını açtı. Bu kapsamda Arabistan ekibinin Faslı oyuncu için sarı lacivertli ekibe 36 milyon Euro ödemek istediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise Youssef En-Nesyri için en az 40 milyon Euro istediği kaydedilirken, görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Fenerbahçe ayrıca Anderson Talisca transferinde Al Nassr ile son aşamaya gelmişken, Youssef En-Nesyri için gelen bu sürpriz teklif, ortalığı karıştırdı. Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Youssef En-Nesyri'nin, Fenerbahçe defterini kapatması bekleniyor.

EN-NESYRİ'NİN FENERBAHÇE GÜNLERİ

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssef En-Nesyri, sezon başından bu yana sarı lacivertli ekip ile toplamda 28 resmi maça çıktı. Golcü futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 14 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.