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Spor

Ve bitti bu iş! Joao Felix Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun

Atletico Madrid, Joao Felix ile yollarını ayırmaya karar verdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Barcelona'dan yıldız oyuncuya kötü haber geldi. Süper Lig devi, Joao Felix için devreye girdi.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Joao Felix Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
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Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü. Madrid ekibi ise Portekizli futbolcunun biletini kesti. Teknik direktör Diego Simeone ile Joao Felix'in arasındaki iplerin koptuğu ve yıldız oyuncu ile yolların ayrılacağı aktarıldı.

JOAO FELIX'E BARCELONA'DAN KÖTÜ HABER

Gelecek sezon Barcelona'da forma giymek isteyen Felix'e, Katalan ekibinden kötü haber geldi. İspanyol devi, mali şartlardan ötürü 24 yaşındaki oyuncunun transferini askıya aldı. Portekizli oyuncu ise diğer teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

SÜPER LİG DEVİ ATAĞA GEÇTİ

Aktarılana göre; Arsenal, Aston Villa, Manchester United, Benfica ve Fenerbahçe, yıldız oyuncu için transfer yarışına girdi. Jose Mourinho'nun Felix'i ikna etmek için devrede olduğu belirtildi. Öte yandan Felix'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi. Sarı lacivertliler, Madrid ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.

ATLETICO İPLERİ KOPARDI

Atletico Madrid, Portekizli oyuncu ile yollarını ayırmaya oldukça istekli. Felix'in yönetim ve teknik direktörle ilişkisi kopmuş durumda. Madrid ekibinin, bonservis bedelinde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Star Gazetesi

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