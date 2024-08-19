Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olaran geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü. Madrid ekibi ise yıldız oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

JOAO FELIX ADA YOLCUSU

Hücum bölgesine Sörloth ve Julian Alvarez ile takviye yapan Atletico Madrid, yeni sezonda Joao Felix'i kadroda istemiyor. Bonservisiyle takımdan ayrılması istenen Portekizli oyuncuya, eski takımı talip oldu.

BONSERVİSİ BİLE BELLİ OLDU

İngiliz basınının iddiasına göre; Premier Lig devi Chelsea, 24 yaşındaki oyuncu için Madrid ekibine resmi bir teklifte bulundu. Londra temsilcisinin 40 milyon euro bonservis bedeli önerdiği aktarıldı. Atletico Madrid'in yapılan teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun ise Chelsea'ye geri dönmeyi ve kariyerinde tekrar çıkış yakalamak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminden Felix'in durumunu sormalarını talep ettiği iddia edilmişti.

Star Gazetesi