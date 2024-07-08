Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için mesaide. Yeni sezon kadrosu merakla beklenirken, Emre Mor bilmeceside sona erdi.

JOSE MOURINHO'DAN EMRE MOR İÇİN SÜRPRİZ KARAR

Yeni sezonda ismi birçok takımla anılan Emre Mor için karar çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda Fenerbahçe'nin kanatlarının hızlı olmasını istiyor. Emre'nin çalım, dribbling ve çabukluğu Mourinho'nun istediği profile uygun bir resim çizdi.

Portekizli hoca, yapılan hazırlık maçları ve antrenmanda 26 yaşındaki oyuncuyu çok beğendi ve takımda kalması için yönetime rapor sundu.

Sarı lacivertliler, gelecek sezonda yıldız oyuncu ile devam etme kararı aldı.

TRANSFER SUYA DÜŞTÜ!

Süper Lig'den birçok ekip, Emre Mor'un durumunu yakından takip ediyordu. Mourinho'nun kararı sonrası transfer iddiaları suya düştü.

Star Gazetesi