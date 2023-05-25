Ve bitti bu iş! Kaby Keita transferi hayırlı olsun

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını kaybeden ve Türkiye Kupası'nı da kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-lacivertli ekip orta sahada Crespo ve Zajc'ın durumunun belirsiz olması ve gelecek sezon kadroda rotasyon yapabilmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi Liverpool'da forma giyen Naby Keita için harekete geçti.

KANARYA'DA HEDEF NABY KEITA

Fenerbahçe gelecek sezonunun en iddialı kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip bu doğrultuda Liverpool'da forma giyen başarılı isim Naby Keita'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe, sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Naby Keita'yı bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi.

NABY KEITA KARARINI VERDİ

Fenerbahçe, Naby Keita transferi için Liverpool ile temaslara başladı. Avrupa'dan birçok önemli kulübün talip olduğu oyuncuya geçen sezon da talip olan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler transferi bir an önce bitirmek istiyor. Bu sezon Liverpool'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Naby Keita'nın uzun süre sahada olabileceği bir takıma transfer olmak istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiren unsurlardan biri.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Naby Keita bu sezon Liverpool forması ile 13 resmi maçta 486 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı.