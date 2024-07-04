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  • Ve bitti bu iş! Kevin De Bruyne 3 yıllığına ''Tamam'' dedi: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve bitti bu iş! Kevin De Bruyne 3 yıllığına ''Tamam'' dedi: Havalimanı dolup taşacak

Manchester City'nin yıldız futbolcu Kevin De Bruyne bu yaz sürpriz bir imza atıyor. Kevin De Bruyne'nın yeni adresini duyurdular.

4 Temmuz 2024 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Kevin De Bruyne 3 yıllığına ''Tamam'' dedi: Havalimanı dolup taşacak
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Manchester City'de forma giydiği sürece boyunca yüksek seviyede performans sergileyen ve bölgesinin en iyisi olan nitelendirilen Kevin De Bruyne, takımdan ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu.

KEVIN DE BRUYNE'DAN SÜRPRİZ İMZA

İngiliz ve Suudi basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr, transfer için düğmeye bastı. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Arabistan ekibi, Manchester City'nin kapısını çaldı. Suudi ekibi, Kevin De Bruyne için 70 milyon euroyu gözden çıkardı. Premier Lig ekibi ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olan Belçikalı yıldız için bu teklife sıcak bakıyor.

DEV MAAŞ!

Öte yandan Suudi ekibi; yıldız oyuncuya yılda 100 milyon kazanacağı 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. De Bruyne ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Arabistan'dan yüksek maaşlı bir teklif gelmesi halinde buna ailesi için kayıtsız kalamayacağını söylemişti.

Star Gazetesi

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