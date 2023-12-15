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Spor

Ve bitti bu iş! Krunic, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Fenerbahçe, kadrosuna güçlendirmek için ilk adımı attı. Sarı lacivertlilerin uzun süredir takipte olduğu Rade Krunic ile anlaşma tamamlandı. İşte Krunic haberinin detayları...

15 Aralık 2023 Cuma 21:39 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Krunic, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
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Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda liderliğini sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Avrupa'da da Spartak Trnava'yı 3-0 mağlup ederek, grubundan lider çıktı. İki kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Sarı Kanarya, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE KRUNİC'TE MUTLU SONA ULAŞTI!

Sarı lacivertlilerin, transferde ilk hedefi orta sahaya takviye yapmak. Milan forması giyen Boşnak oyuncu Rade Krunic için Fenerbahçe uzun uğraşlar sonucu mutlu sona ulaştı. Sezon başında kadroya katılması hedeflenen yıldız orta sahaya Milan Teknik Direktörü Stefan Pioli engel olmuştu.

Fenerbahçe ise uzun mesai sonucu transferi bitirdi. Çizme medyasının haberine göre, sarı lacivertliler 30 yaşındaki orta saha ile anlaştı.

Anlaşmanın şartlarına göre Fenerbaçe, Krunic'e 2026 yılına kadar sözleşme, yıllık 3.5 milyon euro ve bonuslar önerdi. Boşnak yıldız ise bu şartları kabul etti. Geriye kalan dönemde transferin tamamlanması için Milan ile Fenerbahçe'nin anlaşması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Boşnak orta saha, İtalyan ekibiyle bu sezon toplamda 14 maçta süre aldı.

Star Gazetesi

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