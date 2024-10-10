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Spor

Ve bitti bu iş! Leon Goretzka hayırlı uğurlu olsun

Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Bayern Münih ile yaz aylarında yollarını ayırmak üzere olan ancak daha sonra hiçbir takımla anlaşamayan Leon Goretzka takımda kalma kararı almıştı. Ancak yıldız orta saha ara transferde döneminde Bavyera ekibinden ayrılacak. Alman oyuncunun yolu Süper Lig'e düşecek. İşte Leon Goretzka'nın ligimizden anlaştığı takım...

10 Ekim 2024 Perşembe 19:11 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Leon Goretzka hayırlı uğurlu olsun
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Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Bayern Münih ile yaz aylarında yollarını ayırmak üzere olan ancak daha sonra hiçbir takımla anlaşamayan Leon Goretzka takımda kalma kararı almıştı. Alman ekibi de oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Transfer döneminde Süper Lig devlerinin de gündemine gelen yıldız orta saha devre arasında Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı.

FENERBAHÇE GORETZKA TRANSFERİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Bu sezon Bayern Münih'te çok az süre alan Goretzka daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma imza atmak istiyor. Orta sahaya bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Medina yerine rotayı Goretzka'ya çevirmiş durumda. Mourinho da bu transfere onay verdi. Alman orta saha ise sarı lacivertli ekibe yeşil ışık yaktı. Bu transferin yakın zamanda biteceği öğrenildi.

BU SEZON SADECE 3 MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon Goretzka, Bayern Münih ile sadece 3 maça çıktı. Alman orta saha bu maçlarda 1 gol attı.

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