Ve bitti bu iş! Lucas Torreira transferi hayırlı uğurlu olsun...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için transferde hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'e damgasını vuran Lucas Torreira için İtalyan devi harekete geçti.

İTALYA'DA HEDEF LUCAS TORREIRA

Bu sezon Galatasaray forması ile üst düzey bir performans sergileyen Lucas Torreira'ya İtalya'nın köklü kulübü Lazio talip oldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Lazio orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibinin ilk transferde ilk tercihi Jorginho olsa da bu transferin yüksek maliyetli olması nedeniyle Lucas Torreira'yı alternatif olarak belirledi.

BEKLENTİ 10 MİYON EURO

Lucas Torreira transferi için Arsenal'e 6 milyon Euro'luk bir ödeme yapan Galatasaray'ın transferden beklentisi en az 10 milyon Euro olduğu biliniyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Lucas Torreira bunların 30'un da ilk 11'de müsabakaya başladı. 2572 dakika sahada kalan oyuncu 1 asist ile skora katkı sağladı.