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Spor

Ve bitti bu iş! Mario Balotelli geri dönüyor, transfer hayırlı olsun

Dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli, Süper Lig kariyerinin ardından sezon başında İsviçre takımı Sion'a transfer oldu. Takıma katıldığı günden bu yana sansasyonel olaylardan uzak durmayan Mario Balotelli İsviçre'den ayrılık kararı aldı. İşte yeni durağı...

Star Gazetesi10 Mart 2023 Cuma 08:25 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Mario Balotelli geri dönüyor, transfer hayırlı olsun
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İtalya Milli Takım eski futbolcusu Mario Balotelli Türkiye kariyerinde Adana Demirspor forması giyerek iz bırakmıştı. Gösterdiği başarılı performans sonrası İsviçre'nin Sion kulübüne transfer olan İtalyan futbolcu yeni takımında bir türlü mutluluğu yakalayamadı. Adı sürekli sansasyonel işlere karışan Mario Balotelli İsviçre'den ayrılık kararı aldı.

MARİO BALOTELLİ GERİ DÖNME KARARI ALDI

İtalya Serie A'da mücadele eden Monza, yıldız futbolcuya talip oldu. Ligde 32 puanla 11'inci sırada bulunan kulüp gelecek sezon Mario Balotelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu da İsviçre'den ayrılma kararı aldı. Sion da bir türlü istikrar yakalayamayan Mario Balotelli ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY İDDİASI

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray'ın da Mario Balotelli'ye talip olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Sarı kırmızılıların Gomis'i İtalyan yıldız ile takas edeceği söylentileri sonrası Sion tarafından yapılan açıklamada böyle bir gündemin olmadığı belirtilmişti.

BALOTELLİ'NİN SİON PERFORMANSI

Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre kulübünün yolunu tutan İtalyan futbolcu bu sezon yeni takımıyla 14 maça çıktı. 10 kez ilk 11'de şans bulan yıldız isim 5 gol atma başarısı gösterdi. Balotelli asist katkısı sağlayamadı.

Star Gazetesi

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