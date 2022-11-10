Ve bitti bu iş! Mario Balotelli resmen geri dönüyor...

Yaz aylarında Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a imza atan Mario Balotelli, İsviçre'de aradığını bulamadı. Performansından çok magazinsel konularla gündem olan Mario Balotelli ile takımı arasında ipler kopma noktasına geldi.

MARIO BALOTELLI, SION'U PİŞMAN ETTİ

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'daki performansıyla adından söz ettiren Mario Balotelli, yaz transfer döneminde 2.6 milyon euro bonservis bedeliyle FC Sion'a transfer olmuştu. İsviçre basınında yer alan habere göre; Sion'la Mario Balotelli arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Magazinsel konularla gündemden düşmeyen yıldız oyuncunun durumu yönetimi rahatsız etti.

DEVRE ARASINDA GERİ DÖNÜYOR

Haberde, Mario Balotelli'nin ocakta Sion'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken yıldız oyuncunun ülkesi İtalya'ya döneceği ve kariyerine orada devam etmek istediği belirtildi. Öte yandan İtalya'dan bazı kulüplerin de Mario Balotelli'ye ilgisinin olduğu öğrenildi.

MARIO BALOTELLI'NİN İSVİÇRE KARNESİ

Mario Balotelli, FC Sion formasıyla bu sezon şu ana kadar 8 resmi maçın 5'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 454 dakika süre aldı. 32 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 4 golle skora etki etti.