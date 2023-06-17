Ve bitti bu iş! Merih Demiral, Süper Lig'e geri dönüyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesi şekillenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Merih Demiral'a kiralık olarak talip oldu. Bu sezon Atalanta hocası Gasperini ile anlaşamayan yıldız oyuncu Merih Demiral'ın da bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

MERİH DEMİRAL'IN YETİŞTİĞİ KULÜP FENERBAHÇE

Merih Demiral, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı, yıldız isim daha sonra Portekiz 2. Lig ekiplerinden Alcanense'ye transfer oldu. Sporting Lizbon'un dikatini çeken milli isim Portekiz ekibinin B takımında da çıkışını sürdürdü ve ardından Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'da Sergen Yalçın yönetiminde de gösterdiği performansla gittikçe üzerine koyan başarılı stoper ardından sırasıyla Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

MERİH DEMİRAL, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR



Yıldız isim Fenerbahçe'de yetişmesi ve gelecek sezonda da Fenerbahçe ile Avrupa kupalarında mücadele edecek olması sebebiyle Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla sadece 28 kez sahada bulundu. Başarılı stoper bu karşılaşmalarda takımına bir gollük katkı sundu.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Yıldız oyuncu Merih Demiral'ın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.