İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Merih Demiral, Süper Lig'e geri dönüyor
Spor

Ve bitti bu iş! Merih Demiral, Süper Lig'e geri dönüyor

Atlanta forması giyen Merih Demiral'ın takımdan ayırılacağı gündeme geldi. Teknik direktör Gasperini ile yıldızı barışmayan başarılı oyuncu Merih Demiral için Süper Lig ekibi de devreye girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Haziran 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Merih Demiral, Süper Lig'e geri dönüyor
ABONE OL

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesi şekillenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Merih Demiral'a kiralık olarak talip oldu. Bu sezon Atalanta hocası Gasperini ile anlaşamayan yıldız oyuncu Merih Demiral'ın da bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

MERİH DEMİRAL'IN YETİŞTİĞİ KULÜP FENERBAHÇE

Merih Demiral, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı, yıldız isim daha sonra Portekiz 2. Lig ekiplerinden Alcanense'ye transfer oldu. Sporting Lizbon'un dikatini çeken milli isim Portekiz ekibinin B takımında da çıkışını sürdürdü ve ardından Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'da Sergen Yalçın yönetiminde de gösterdiği performansla gittikçe üzerine koyan başarılı stoper ardından sırasıyla Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

MERİH DEMİRAL, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Yıldız isim Fenerbahçe'de yetişmesi ve gelecek sezonda da Fenerbahçe ile Avrupa kupalarında mücadele edecek olması sebebiyle Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla sadece 28 kez sahada bulundu. Başarılı stoper bu karşılaşmalarda takımına bir gollük katkı sundu.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Yıldız oyuncu Merih Demiral'ın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.