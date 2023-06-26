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Spor

Ve bitti bu iş! Mert Müldür için Süper Lig devi düğmeye bastı

İtalya'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür hakkında transfer iddiaları gündemde yerini aldı. 24 yaşındaki genç sağ bek Mert Müldür'e Süper Lig devi talip oldu. İşte detaylar....

Star Gazetesi26 Haziran 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Mert Müldür için Süper Lig devi düğmeye bastı
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hazırlanan Galatasaray'da kadro çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezon takımda olmamasına kesin gözü ile baktıkları Sacha Boey'in yerini milli futbolcu Mert Müldür ile doldurmaya hazırlanıyor.

MERT MÜLDÜR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

2019 yılında Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olan 24 yaşındaki genç sağ bek Mert Müldür performansı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Galatasaray yönetimi Mert Müldür için İtalyan ekibi ile temaslara geçti. Aslan, Mert Müldür transferi ile uzun süreli olarak sağ bek sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar transferi 4-5 milyon euro bandında sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca başarılı futbolcu Mert Müldür'ü Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de transfer listesine eklemiş durumda. Ancak yetenekli sağ bek Mert Müldür, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Kısa süre içerisinde transferin duyurulması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibi Sassuolo'da yalnız 3 maçta forma giyen mert Müldür 58 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı.

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