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  • Ve bitti bu iş! Mohamed Salah 2 yıllığına “tamam” dedi: Hayırlı olsun
Spor

Ve bitti bu iş! Mohamed Salah 2 yıllığına “tamam” dedi: Hayırlı olsun

Mohamed Salah, herkesi ters köşe yapan bir anlaşmaya imzayı atıyor. Adı Süper Lig devleriyle de anılan Mısırlı dünya yıldızı, kararını verdi. Sözleşme detaylarının da belli olduğu ortaya çıkarken Mohamed Salah, 2 yıllık mukaveleye sonunda imzayı atıyor. İşte haberin devamı…

26 Aralık 2024 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Mohamed Salah 2 yıllığına “tamam” dedi: Hayırlı olsun
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Mohamed Salah'ın, Liverpool ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyordu. Bunu fırsat bilen kulüpler de Mısırlı golcü oyuncu ile yakın temasa geçmişti. Ancak Mohamed Salah, nihayet kariyeri için kararını verdi.

MOHAMED SALAH SÜPER LİG İLE DE ANILIYORDU

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Mohamed Salah için nabız yokladığı ileri sürülmüştü. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel de, "gönlümden geçen sağ kanada Mohamed Salah'ı getirmek ama bu benim hayalim tabii ki" demişti.

Fakat henüz resmi bir girişim olmadığı belirtilirken Mohamed Salah da 2 yıllık sözleşmeye "evet" dedi.

SALAH İMZAYI ATIYOR

Liverpool yönetiminin, Mohamed Salah ile sonunda masaya oturma kararı aldığı ifade edildi. Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken Mohamed Salah'ın da teklife olumlu yaklaştığı ileri sürüldü.

Böylece takımdan ayrılması gündemde olan Salah, herkesi ters köşe yaparak Liverpool ile yola devam etme kararı aldı.

32 yaşındaki Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 24 maça çıkarken 18 gol ve 15 asistlik skor katkısı üretti.

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