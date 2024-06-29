Takımın başına Arne Slot'u getiren Liverpool, gelecek sezona hazırlanıyor. Takıma yeni yıldızlar almak isteyen İngiliz ekibi, Mohamed Salah'ı satarak bütçe transfer için bütçe yaratmak istiyor.

MOHAMED SALAH YOLCU!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Mısırlı futbolcu için devreye girdi. Suudi temsilcisi, yıldız oyuncu için 120 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Liverpool'da sözleşmesinin bitime 1 yıl kalan Salah ile yollarını ayırarak bonservis bedeli kazanmayı planlıyor. Arabistan ekibi, Mısırlı yıldıza yüksek bir maaş kazanacağı 3 yıllık bir sözleşme önermeyi planlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

32 yaşındaki yıldız bu sezon Liverpool formasıyla 44 maçta boy gösterdi. Mısırlı oyuncu bu maçlarda 25 gol 14 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi