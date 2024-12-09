İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8395
  • EURO
    36,8353
  • ALTIN
    2982.76
  • BIST100
    10257.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Spor

Ve bitti bu iş! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Daha önce Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Mostafa Mohamed 2022 yazında Nantes'a transfer olmuştu. Burada istediğini bulamayan Mısırlı forvet ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Mostafa Mohamed haberinin detayları...

9 Aralık 2024 Pazartesi 21:02 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
ABONE OL

2021-2022 yılları arası Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, bu sürecin ardından Fransa'nın Nantes takımına transfer olmuştu. Fransız ekibinde geçirdiği 2,5 sezonda tecrübeli golcü istenileni bir türlü veremedi. 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Fransız ekibi karar aşamasına geldi. Mostafa Mohamed hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

MOSTAFA MOHAMED TRANSFERİ BİTİYOR!

Geçtiğimiz sezonu 8 golle tamamlayan Mostafa Mohamed, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Nantes formasıyla 11 maça çıkan Mohamed, yalnızca 1 gol atabildi.

Mısırlı futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Mostafa Mohamed'in yeni durağı ise açıklandı.

DEVRE ARASI YOLLAR AYRILIYOR

Fransız basının haberine göre; Mostafa Mohamed'e İngiltere'den talip çıktı. Haberin detayında, 27 yaşındaki futbolcunun Fulham'ın radarına girdiği ve devre arasında İngiltere'ye gidebileceği ifadeleri yer aldı. Golcü oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Nantes ise İngiliz ekibinden 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Londra ekibi ise yakında Fransız takım ile iletişime geçecek.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Mostafa Mohamed, bu sezon 419 dakika sahada kaldı ve 1 gol atarken asist üretemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.