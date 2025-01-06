2021-2022 yılları arası Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, bu sürecin ardından Fransa'nın Nantes takımına transfer olmuştu. Fransız ekibinde geçirdiği 2,5 sezonda tecrübeli golcü istenileni bir türlü veremedi. 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Fransız ekibi karar aşamasına geldi. Mostafa Mohamed hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

MOSTAFA MOHAMED TRANSFERİ BİTİYOR!

Geçtiğimiz sezonu 8 golle tamamlayan Mostafa Mohamed, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Nantes formasıyla 15 maça çıkan Mohamed, yalnızca 2 gol atabildi.

Mısırlı futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Mostafa Mohamed'in yeni durağı ise açıklandı.

DEVRE ARASI YOLLAR AYRILIYOR

Fransız basının haberine göre; Mostafa Mohamed'e İngiltere'den talip çıktı. Haberin detayında, 27 yaşındaki futbolcunun Leicester City'nin radarına girdiği ve devre arasında İngiltere'ye gidebileceği ifadeleri yer aldı. Golcü oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Nantes ise İngiliz ekibinden 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Londra ekibi ise yakında Fransız takım ile iletişime geçecek.