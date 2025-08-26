İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Ve bitti bu iş! N'Golo Kante hayırlı uğurlu olsun

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante buradan ayrılmak istiyor. Fransa'ya dönmesi beklenen oyuncu için Süper Lig'den de talip var. Yıldız futbolcu kararını verdi. İşte N'Golo Kante haberinin detayları...

Emre Sarı26 Ağustos 2025 Salı 22:53 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! N'Golo Kante hayırlı uğurlu olsun
ABONE OL

2023 Temmuz'da Suudi Arabistan'a transfer olan N'Golo Kante için yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız orta saha Arabistan ekibinden ayrılmak istiyor. Avrupa'ya yeniden dönmek isteyen yıldız oyuncuya teklifler var. Arabistan'dan başka takımlarda N'Golo Kante ile ilgileniyor. Tecrübelinin oyuncunun transfer dönemi bitmeden karar vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN N'GOLO KANTE'YE İLGİSİ VAR

Fransız basının haberine göre N'Golo Kante yeniden Ligue 1'e dönmek istiyor. Fransa'dan da bazı takımların oyuncuya ilgisi var. Transfer dönemi bitmeden yıldız orta sahanın bu takımlardan birine imza atması bekleniyor. Ancak orta saha arayışları olan Fenerbahçe'nin de N'Golo Kante için nabız yoklayacağı gelen bilgiler arasında. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek oyuncu için kulübü de kolaylık sağlayacak. Transferin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

KANTE'NİN SEZON KARNESİ

N'Golo Kante, Arabistan takımıyla bu sezon toplamda 32 maça çıktı. 34 yaşındaki Fransız futbolcu takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

