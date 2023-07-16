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Spor

Ve bitti bu iş! Nicolo Zaniolo resmen kararını verdi

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Nicolo Zaniolo, gelecek sezon için kararını verdi. Yıldız oyuncu, kısa süre içinde kararını açıklayacak. İşte detaylar...

16 Temmuz 2023 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Nicolo Zaniolo resmen kararını verdi
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Geçen sezonun devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan transfer olan Nicolo Zaniolo, kararını verdi. Başarılı isim Nicolo Zaniolo gelecek sezon da Galatasaray formasını terletecek.

NICOLO ZANIOLO KARARINI VERDİ

Özellikle Avrupa'dan ve Arap liglerinden birçok teklif alan Galatasaray'ın İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

JUVENTUS'TA OYNAMAK İSTİYOR

Başarılı isim geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda "Galatasaray'da kendimi harika hissediyorum. Taraftarı olduğum Juventus'ta oynamayı isterim ama bunun iki taraf için de iyi olması lazım. Eğer olmazsa, kendimi çok iyi hissettiğim Galatasaray'da kalacağım." açıklamasında bulunmuştu.

ARAP LİGLERİNİ REDDETTİ

Nicolo Zaniolo transfer döneminin başından beri Arabistan liglerinden gelen teklifleri ise redddetme kararı aldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada forma giydi. İtalyan oyuncu bu maçlarda 5 gol 1 asistle oynadı.

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