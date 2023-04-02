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Spor

Ve bitti bu iş! Ozan Tufan transferi hayırlı olsun

Milli oyuncu Ozan Tufan yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Hull City'de gösterdiği istikrarlı yükselişiyle yeniden dikkatleri üzerine toplayan Ozan Tufan için yaz transfer oldukça hareketli geçecek. İşte detaylar...

2 Nisan 2023 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Ozan Tufan transferi hayırlı olsun
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen milli oyuncu Ozan Tufan için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş devreye girdi. Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro oluşturmaya şimdiden başlayan Şenol Güneş listesine Ozan Tufan'ı da ekledi.

BEŞİKTAŞ'IN OZAN TUFAN İSTEĞİ

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan siyah-beyazlı ekip yaz transfer döneminde deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer konusunda Acun Ilıcalı'nın da onayını alan Ozan Tufan, Süper Lig'de yeniden oynamaya hazırlanıyor.

OZAN TUFAN SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan milli oyuncu Ozan Tufan, Beşiktaş ile uygun bir rakamda anlaşmaları halinde yeniden Süper Lig'de forma giyecek. 28 yaşındaki oyuncunun, eski hocası Şenol Güneş ile birlikte çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

OZAN TUFAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan bu sezon toplam 37 resmi maçta 2047 dakika forma giyerken 5 gol ile skora katkı sağladı.

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