Ve bitti bu iş! Ozan Tufan'ın yeni adresi resmen belli oldu

28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan için transferde hareketli günler yaşanıyor. İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen yetenekli futbolcu Ozan Tufan'ın adı bir süredir adı Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılıyordu. Milli yıldız yaptığı açıklama ile gelecek sezon hangi takımda olacağını duyurdu.

OZAN TUFAN KARARINI VERDİ

Ozan Tufan 2022 yılında Fenerbahçe'den Championship ekibi Hull City'e 3 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. İngiltere'de geçirdiği bir sezonda oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Ozan Tufan'a Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Beşiktaş talip oldu. Ancak siyah-beyazlı ekip bu girişiminden olumlu sonuç alamadı. 28 yaşındaki deneyimli oyuncu Ozan Tufan, yaptığı açıklama ile gelecek sezon Hull City'de kariyerine devam edeceğini belirtti.

"HULL CITY'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

Ozan Tufan basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Hull City'de olmaktan mutluyum. Hull City'de en çok gol atan oyuncu olduğum bir sezon geçirdim. Futbol anlayışının ve fiziksel özelliklerin daha yüksek olduğu İngiltere'de futbol oynamaktan keyif alıyorum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Ozan Tufan, Premier Lig'e yükselme hedefi olan Hull City'de kariyerine devam etme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Ayrıca Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Ozan Tufan için "Şu an Türkiye'ye dönmek istemiyor. Bu sene bizim için çok özel bir sene. Bize katkı sağlayacağını düşünüyor." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Milli futbolcu Ozan tufan bu sezon Hull City forması ile tüm kulvarlarda 44 resmi maça çıktı. Bunların 29'un da ilk 11'de müsabakaya başladı. 2532 dakika oyunda kalan futbolcu 8 gol ile skora katkı sağladı.