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  • Ve bitti bu iş! Paul Pogba 2 yıllığına “Geliyorum” dedi: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve bitti bu iş! Paul Pogba 2 yıllığına “Geliyorum” dedi: Havalimanı dolup taşacak

Paul Pogba için beklenen transfer sonunda gerçekleşiyor. Bir süredir Süper Lig devinin gündeminde yer alan 31 yaşındaki Fransız yıldız, dümeni İstanbul'a kırdı. Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig'e bir yıldız daha adım atıyor. İşte Paul Pogba transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi7 Şubat 2025 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Paul Pogba 2 yıllığına “Geliyorum” dedi: Havalimanı dolup taşacak
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Paul Pogba cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Juventus forması giyen ve geçtiğimiz yıl İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki deneyimli orta saha, bir süredir kulüpsüz pozisyondaydı.

Nihayet Paul Pogba için beklenen haber gelirken, oyuncunun Türkiye'ye gelmesi için de hazırlıklar başladı. İşte Pogba'nın imza atacağı Süper Lig devi...

PAUL POGBA TAMAM

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Paul Pogba'yı İstanbul'a getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlıların, Fransız yıldızla görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Daha önce Manchester United gibi takımların da formasını giyen Paul Pogba'nın, Beşiktaş ile yeniden küllerinden doğmak istediği belirtilirken, transfer döneminin kapanmasından önce bu işin bitebileceği kaydedildi.

KARİYERİ

Futbola Fransa'nın Le Havre takımında başlayan Paul Pogba, daha sonra Manchester United ve Juventus gibi takımların formasını giydi.

Son olarak aldığı doping cezası nedeniyle bir süredir sahalarda uzak kalan Pogba'nın cezası, mart ayında sona eriyor.

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