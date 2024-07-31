İtalyan devlerinden Roma, kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Hücum hattına Artem Dovbyk'i transfer etme üzere olan Çizme ekibi, Paulo Dybala ile yollarını ayırmaya karar verdi.

PAULO DYBALA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Roma, Artem Dovbyk transferinde sona yaklaşmasının ardından Paulo Dybala'yı gözden çıkardı. Napoli'nin başına geçen Antoino Conte ise yönetimden Arjantinli yıldızı transfer etmelerini istedi. Lukaku'yu da kadrosuna katmak isteyen Napoli, yıldız ikiliyi yeniden bir araya getirmek istiyor. Roma'nın ise bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

3 YILLIK İMZA

Napoli ile Roma bonservis pazarlığında anlaşması halinde mavi beyazlılar, Dybala'ya 3 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Napoli ile ön görüşme yapmasının ardından transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

SUUDİLER TAKİPTE

Öte yandan Suudi Arabistan ekipleri de, yıldız futbolcu için devreye girdi. Suudi takımları, deneyimli oyuncuyu dolgun maaşla cezbetmek istiyor.

Star Gazetesi