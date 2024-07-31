İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1537
  • EURO
    35,9292
  • ALTIN
    2585.37
  • BIST100
    10638.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Paulo Dybala 3 yıllık imzayı atıyor
Spor

Ve bitti bu iş! Paulo Dybala 3 yıllık imzayı atıyor

Serie A ekibi Roma, yıldız oyuncusu Paulo Dybala ile yollarını ayırmaya karar verdi. Arjantinli futbolcuya sürpriz bir ekip talip oldu. İşte detaylar...

31 Temmuz 2024 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Paulo Dybala 3 yıllık imzayı atıyor
ABONE OL

İtalyan devlerinden Roma, kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Hücum hattına Artem Dovbyk'i transfer etme üzere olan Çizme ekibi, Paulo Dybala ile yollarını ayırmaya karar verdi.

PAULO DYBALA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Roma, Artem Dovbyk transferinde sona yaklaşmasının ardından Paulo Dybala'yı gözden çıkardı. Napoli'nin başına geçen Antoino Conte ise yönetimden Arjantinli yıldızı transfer etmelerini istedi. Lukaku'yu da kadrosuna katmak isteyen Napoli, yıldız ikiliyi yeniden bir araya getirmek istiyor. Roma'nın ise bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

3 YILLIK İMZA

Napoli ile Roma bonservis pazarlığında anlaşması halinde mavi beyazlılar, Dybala'ya 3 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Napoli ile ön görüşme yapmasının ardından transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

SUUDİLER TAKİPTE

Öte yandan Suudi Arabistan ekipleri de, yıldız futbolcu için devreye girdi. Suudi takımları, deneyimli oyuncuyu dolgun maaşla cezbetmek istiyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.