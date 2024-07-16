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Spor

Ve bitti bu iş! Paulo Dybala ile 3 yıllık anlaşma tamam: Dev maaş...

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Paulo Dybala'ya sürpriz bir ekip talip oldu. Dev bir teklif yapılan Paulo Dybala'nın yeni adresi resmen belli oldu.

16 Temmuz 2024 Salı 19:39 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Paulo Dybala ile 3 yıllık anlaşma tamam: Dev maaş...
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EURO 2024'ün sona ermesiyle birlikte Avrupa'da transfer pazarı hareketlendi. İtalyan ekibi Roma'nın kapısında Paulo Dybala için kuyruk oluştu. Arjantinli yıldızın, sözleşmesinde bulunan ve 31 Temmuz'da sona erecek olan 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi, birçok kulübü atağa kaldırdı.

PAULO DYBALA'YA KANCA

Suudi Arabistan sirenleri, İtalya'da çalmaya başladı. Çizme basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo ile Paulo Dybala yeniden bir araya geliyor. Suudi ekibi Al-Nassr, yıldız futbolcunun serbest kalma maddesini ödemeyi gözden çıkardı ve görüşmelere başladı.

ÇILGIN TEKLİF!

Arabistan takımının, Dybala'ya 20 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Önerilen dolgun maaşın Arjantinli oyuncuya cazip geldiği aktarıldı. Önümüzdeki günlerde son görüşmenin yapılacağı ve pürüzlerin giderilmesi halinde imzaların atılacağı belirtildi.

ŞAMPİYON İKİLİ

Cristiano Ronaldo ile Juventus'ta forma giymiş olan Paulo Dybala, transferin bitmesi halinde tekrar bir araya gelecek. Al-Nassr, gelecek sezon hücum hattına 30 yaşındaki yıldızı katarak, şampiyon olmayı hedefliyor.

Star Gazetesi

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