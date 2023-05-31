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Spor

Ve bitti bu iş! Pierre-Emerick Aubameyang, Türkiye'ye geliyor

Chelsea'nin yıldız oyucusu Pierre-Emerick Aubameyang, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Takımında mutlu olmaması sebebiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Pierre-Emerick Aubameyang için Süper Lig devi kolları sıvadı. İşte detaylar...

31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Pierre-Emerick Aubameyang, Türkiye'ye geliyor
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23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da gözler bir yandan da yeni sezon için yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Gabonlu yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etmek istiyor.

Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Galatasaray, kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da adında söz ettirmek isteyen Aslan, Chelsea'nin yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

ERDEN TİMUR'UN YENİ HEDEFİ PİERRE-EMERİCK AUBAMEYANG

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, deneyimli oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray, sezon biter bitmez yıldız oyuncunun kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlayacak. Sarı-kırmızlılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Chelsea forması ile tüm kulvarlarda 22 kez forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki Gabonlu oyuncu toplamda 969 dakika sahada kaldı.

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