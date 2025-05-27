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Spor

Ve bitti bu iş! Rey Manaj hayırlı olsun

Sivasspor ile 2 sezondur başarılı bir grafik ortaya koyan Rey Manaj, takımının bu sene küme düşmesi halinde yeni bir kariyere yol açacak. Birçok talibi olan golcü oyuncu kararını sezon sonunda verecek. İşte Rey Manaj haberinin detayları...

Emre Sarı27 Mayıs 2025 Salı 18:28 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Rey Manaj hayırlı olsun
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2023 yılında Sivasspor'a imza atan Rey Manaj geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde geçirmişti. Sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, başta Barcelona ve Watford olmak üzere pek çok takımların formasını giydi.

SÜPER LİG DEVLERİNİN RADARINDA

Rey Manaj, geçen sezona 22 gollük performansıyla damga vurmasının ardından Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Ayrıca oyuncuya yurt dışından da çeşitli teklifler geldiği öne sürülmüştü. Sivasspor'un küme düşme hattında olması bu iddiaları güçlendirdi.

TAKIMDAN AYRILACAK

Arnavut golcünün takımının küme düşmesi nedeniyle sene sonu kendine bir yol çizmesi neredeyse kesin gibi gözüküyor. Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan 28 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan da önemli teklifler olduğu gelen bilgiler arasında. Manaj'ın kararını sene sonunda vereceği öğrenildi.

RIZA ÇALIMBAY'IN OLAY SÖZLERİNİN ARDINDAN KADRO DIŞI KALDI

Yıldız oyuncunun dün oynanan Bodrum FK maçında 82. dakikada oyundan alınması tartışmalara neden olmuştu. Takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay bu konu hakkında maç sonunda gündem olacak sözler söylemişti. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada, "Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor. Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Rey Manaj kadro dışı kaldı. Bu gelişmelerin ardından golcü oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

SEZON KARNESİ

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla 27 resmi maçta görev aldı.

28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Manaj'ın Sivasspor ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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