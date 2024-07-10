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Spor

Ve bitti bu iş! Robert Lewandowski 2 yıllığına ''Tamam'' dedi

Barcelona'da Robert Lewandowski bilmecesi son buldu. Yıldız futbolcunun yeni adresi duyuruldu. İşte Robert Lewandowski haberinin detayları...

10 Temmuz 2024 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Robert Lewandowski 2 yıllığına ''Tamam'' dedi
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Ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona, kritik kararlar almaya devam ediyor. Yeni teknik direktör Hansi Flick'e transfer için maaş ve bonservis bütçesi açmak isteyen Katalan yönetimi, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmanın eşiğinde. Bu isimlerden birisi de Robert Lewandowski oldu.

ROBERT LEWANDOWSKI BİLMECESİ SON BULDU

Xavi'nin ayrılmasıyla birlikte takımda kalmaya karar veren Lewandowski'ye kötü haber geldi. Katalan ekibi, Polonyalı golcünün yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdi. Yıldız forvete ise sürpriz bir ekip talip oldu.

SUUDİLER VE FENERBAHÇE TAKİPTE

Ayrılacağı netleşen golcü oyuncu, Suudi Arabistan'dan gelen ilgiye sıcak bakmadı. Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Polonyalı forvet, rotasını başka yöne çevirdi.

MLS KANCASI

MLS ekipleri, Lewandowski için devreye girdi. Aktarılana göre; Amerika takımları yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi temas kurdu. Yıldız santrfora 2 yıllık sözleşme önerildi ve anlaşma sağlandı. Birkaç pürüz giderildikten sonra imzaların atılacağı yazıldı.

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