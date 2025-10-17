Robert Lewandowski cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Barcelona'da sayılı günleri kalan 37 yaşındaki Polonyalı gol canavarı, LaLiga devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Robert Lewandowski, tercihini beklenmedik bir kulüpten yana kullanıyor.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Fenerbahçe'de yeni yönetimin, ara transfer dönemi için harekete geçtiği belirtilirken Robert Lewandowski'ye teklif yapılabileceği ileri sürülmüştü.

Bununla birlikte sarı-lacivertlilerin oyuncuya ilgisi sürerken, Robert Lewandowski beklenmedik bir takımın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

ŞEHİR DEĞİŞTİRİYOR

Polonya basınında yer alan habere göre, Robert Lewandowski, bir diğer İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmaya çok yakın. Haberin detaylarında 37 yaşındaki Polonyalı forvetin sözleşmesinin haziran ayında sona erdiği ve yenilenmesinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Bu sebeple kolları sıvayan başkent ekibi, Robert Lewandowski'yi transfer ederek ocak ayında ses getirecek bir hamleye imza atmak istiyor.

Öte yandan Robert Lewandowski'nin de Atletico'ya sıcak baktığı ve Madrid'de 1 sezon oynamaya istekli olduğu ifade edildi. Bu sezon Barcelona formasıyla 9 karşılaşmada süre alan Robert Lewandowski, 4 gollük katkıda bulundu.