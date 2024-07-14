Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, Chelsea'ye geri döndü. Yeni sezon kadro planlamasında Belçikalı golcüye yer vermeyen İngiliz ekibi, yıldız oyuncu için transfer planını hazırladı. İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

DEV TAKAS TEKLİFİ

Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Chelsea, Napoli'ye Lukaku-Osimhen takası için teklifte bulundu. Çizme ekibi de Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak isterken, teklifi kabul etti.

ROMELU LUKAKU'DA GERİ SAYIM

Napoli, Lukaku ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibinin, golcü oyuncuya senelik 6 milyon euro ve bonu slarla birlikte 3 yıllık sözleşme teklif etti. Taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Chelsea'nin de Osimhen ile prensipte anlaştığı belirtildi. Bonservis pazarlıklarının tamamlanmasının ardından transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ROMA KARNESİ

EURO 2024'te Belçika formasıyla gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon Roma'da 47 amçta süre aldı. Yıldız oyuncu bu müsabakalarda 21 gol, 4 asistlik performans gösterdi.



Star Gazetesi