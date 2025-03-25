2021-2024 yılları arası Galatasaray forması giyen Fransız sağ bek Sacha Boey, bu sürecin ardından rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bavyera ekibinde geçirdiği sürede sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu , istenileni bir türlü veremedi. 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Bundesliga ekibi karar aşamasına geldi. Boey hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

FRANSIZ BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Fransa basınında yer alan habere göre; Bayern Münih ile Boey'nin yolları geçici bir süre ayrılabilir. Fransız ekibi Marsilya yaz transfer döneminde yıldız oyuncu için hamle yapmayı planlıyor. Alman ekibi de bu isteğe yeşil ışık yaktı.

Yıldız ismin başka talipleri de olduğu ve kararın devre arasında verileceği öğrenildi.

GALATASARAY DA NABIZ YOKLUYOR

Gelecek sezon için sağ bek arayışında olan Galatasaray'ın da eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgileniyor. Marsilya'nın da talip oyuncu için sarı-kırmızılı ekip tüm şartları zorlayacak. Fransız futbolcu da eski takımı olması dolasıyla Galatasaray'a da çok uzak olmadığı öğrenildi.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sacha Boey, Bayern Münih ile bu sezon 12 maça çıktu. Fransız sağ bek bu maçlarda 1 asist ile oynadı. 24 yaşındaki oyuncunun Bavyera ekibi ile 2028 yılına sözleşmesi bulunuyor.