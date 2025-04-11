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  • Ve bitti bu iş! Sadio Mane 3 yıllığına “Geliyorum” dedi
Spor

Ve bitti bu iş! Sadio Mane 3 yıllığına “Geliyorum” dedi

Sadio Mane transferinde sonunda beklenen oldu. Adı bir süredir Süper Lig ile de anılan Senegalli yıldız oyuncu, gelecek sezon için kararını verdi. Böylece yılın transferi de gerçekleşiyor. İşte Sadio Mane transferinin detayları…

Star Gazetesi11 Nisan 2025 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Sadio Mane 3 yıllığına “Geliyorum” dedi
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Sadio Mane, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Al Nassr'da geleceğine dair bilinmezlik artan Senegalli oyuncu, rotayı yeniden Avrupa olarak belirledi. Ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının da gündemine gelen Mane, sürpriz bir karar aldı.

SADİO MANE GELİYOR

Süper Lig takımlarının da radarında olan Sadio Mane, tercihini yeniden Premier Lig'de yana kullanmaya hazırlanıyor.

Buna göre İngiliz ekiplerinden West Ham'ın, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği aktarıldı.

Ada basınında çıkan habere göre West Ham'ın bu sezon ligde kalması beklenirken, gelecek sezon için kadro yapılanmasına da başladığı kaydedildi.

Bu kapsamda İngiliz temsilcisinin, Sadio Mane'yi 3 yıllığına renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Öte yandan Senegalli yıldızın da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

SEZON KARNESİ

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr ile 38 resmi maçta görev aldı. 33 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

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