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Spor

Ve bitti bu iş! Sadio Mane “Geliyorum” dedi!

Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. İşte Sadio Mane'nin yeni takımı...

22 Aralık 2024 Pazar 18:50 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Sadio Mane “Geliyorum” dedi!
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Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

GALATASARAY NABIZ YOKLUYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Sadio Mane ise takımların anlaşmasını bekliyor. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.

40 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 73 maçta forma giydi ve 24 gol 16 asistlik performans sergiledi.

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