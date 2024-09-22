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Spor

Ve bitti bu iş! Sadio Mane hayırlı olsun

Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin radarında. Yıldız futbolcu yakında ülkemizd forma giyecek. İşte Saido Mane'nin anlaştığı takım...

22 Eylül 2024 Pazar 19:56 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Sadio Mane hayırlı olsun
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Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin radarında. Yıldız futbolcu yakında Süper Lig'de forma giyecek. Yıldız oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

BEŞİKTAŞ SADİO MANE'Yİ BİTİRİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Hasan Arat'ın da transfer için devrede olduğu öğrenildi. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor. Bu durumda da Senagelli oyuncu Ocak ayında Türkiye'de olacak.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 57 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.

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