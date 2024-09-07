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Spor

Ve bitti bu iş! Sadio Mane hayırlı uğurlu olsun

Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Avrupa için kadroları bildirme tarihi dolsa da Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin radarında. İşte Sadio Mane'nin anlaştığı takım...

7 Eylül 2024 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Sadio Mane hayırlı uğurlu olsun
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Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Avrupa için kadroları bildirme tarihi dolsa da Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin radarında. Yıldız futbolcu yakında Süper Lig'de forma giyecek.

BEŞİKTAŞ SADİO MANE'Yİ BİTİRİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Hasan Arat'ın da transfer için devrede olduğu öğrenildi. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.

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