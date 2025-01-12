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Spor

Ve bitti bu iş! Sadio Mane hayırlı uğurlu olsun

Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala takımlar harekete geçti. Arabistan'da mutsuz olan Sadio Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. İşte Sadio Mane haberinin detayları...

Emre Sarı12 Ocak 2025 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Sadio Mane hayırlı uğurlu olsun
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Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala takımlar harekete geçti. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARLI

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Sadio Mane ise takımların anlaşmasını bekliyor. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.

24 GOL ATTI

Mane, Al Nassr'da 73 maçta forma giydi ve 24 gol 16 asistlik performans sergiledi. Yıldız kanat oyuncusunun Arabistan takımı ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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