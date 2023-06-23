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Spor

Ve bitti bu iş! Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı oyuncu Serdar Dursun birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talibi olan milli forvet Serdar Dursun'un gelecek sezon hangi takımda olacağı belli oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Haziran 2023 Cuma 19:03 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe'nin başarılı santraforu Serdar Dursun'un talipleri artmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bırakan Serdar Dursun'a hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan birçok kulüp talip oldu.

SERDAR DURSUN'A TEKLİF YAĞIYOR

Bu sezon takımın başına teknik direktör Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte sahada yeterince süre alamayan Serdar Dursun'a Süper Lig'den Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor talip oldu. Ayrıca 31 yaşındaki deneyimli forvet Serdar Dursun'u Yunanistan'dan PAOK, Almanya'dan ise Darmstadt 98 kadrosuna katmak istiyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN BELLİ OLMASINI BEKLİYOR

Bu sezon takımda yeterince süre bulamayan ancak oyunda olduğu süre boyunca takıma katkısıyla alkış toplayan Serdar Dursun'un Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalması durumunda transferi gündemdeydi. Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardında milli oyuncu Serdar Dursun takımdan ayrılma fikrinden uzaklaşmış durumda. Ancak yeni teknik direktörün belli olması Serdar Dursun'un kariyeri ile ilgili asıl kararını vermesinde etkili olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 26 resmi maça çıkan Serdar Dursun bunların yalnızca 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 791 dakika sahada kalan tecrübeli santrafor 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.

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